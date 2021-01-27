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Общество

Случайно упавшего на омоновца белоруса отправили на пять лет в колонию

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 12:28
2 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 12:28
2 мин
theins.ru
theins.ru

Сегодня суд Ленинского района Минска вынес приговор 32-летнему предпринимателю Виктору Борушко, обвиняемому в нападении на омоновца во время акции протеста против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Его признали виновным в совершении преступления. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет заключения в колонии усиленного режима.

Инцидент произошел 18 октября на Партизанском проспекте. По словам осужденного, он уже шел домой с протестной акции, как вдруг встретил силовиков на своем пути. Борушко стал убегать, однако его быстро сбили с ног, в результате чего он свалился на землю вместе с сотрудником ОМОНа. Последний получил перелом большой берцовой кости правой ноги. В Беларуси это считается причинением тяжкого вреда здоровью.

Сам бизнесмен провел после задержания 12 дней в реанимации и заявил о том, что был избит силовиками. Вину свою Борушко не признал, передает правозащитный центр «Весна».

Ранее сообщилось о том, что вышел документ о «коридоре дубинок» и других пытках белорусских силовиков.

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