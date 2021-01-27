Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Вышел документ о «коридоре дубинок» и других пытках белорусских силовиков за митинги

Лилия Караева
27 января, 2021 11:19
2 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 11:19
2 мин
Пытки в Беларуси
Belarus.pytkam.net

Вышел 46-страничный документ о пытках белорусских силовиков в отношении протестующих. Доклад основан на расследовании, проведенном юристами российского «Комитета против пыток» и Всемирной организации против пыток.

В нем описаны дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года. Документ получил название «Коридор дубинок»: путь белорусских властей».

В нем говорится, что пострадавшие были вынуждены пройти через специальные «коридоры», когда милиция выстраивалась в две шеренги и наносила удары дубинками пробегающим задержанным.

Правозащитники рассказывают, что у кого-то от ударов была разорвана барабанная перепонка, другие получили разные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии и унижении. Другие способы пыток - пребывание в неестественных позах и содержание людей в переполненных камерах без еды и пищи.

Как пишет Tut.by, большинство пострадавших были случайными прохожими и не участвовали в акциях протеста против переизбрания президента Беларуси Александра Лукашенко.

В докладе говорится, что спустя месяц после начала протестов в Следственный комитет республики поступили более 1800 жалоб на пытки. По данным на 31 декабря, ни одного уголовного дела против силовиков возбуждено не было.

Ранее сообщалось о жестком эпизоде пыток в отделении полиции в России.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
протесты
пытки
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!