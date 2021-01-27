Политика

Вышел 46-страничный документ о пытках белорусских силовиков в отношении протестующих. Доклад основан на расследовании, проведенном юристами российского «Комитета против пыток» и Всемирной организации против пыток.

В нем описаны дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года. Документ получил название «Коридор дубинок»: путь белорусских властей».

В нем говорится, что пострадавшие были вынуждены пройти через специальные «коридоры», когда милиция выстраивалась в две шеренги и наносила удары дубинками пробегающим задержанным.

Правозащитники рассказывают, что у кого-то от ударов была разорвана барабанная перепонка, другие получили разные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии и унижении. Другие способы пыток - пребывание в неестественных позах и содержание людей в переполненных камерах без еды и пищи.

Как пишет Tut.by, большинство пострадавших были случайными прохожими и не участвовали в акциях протеста против переизбрания президента Беларуси Александра Лукашенко.

В докладе говорится, что спустя месяц после начала протестов в Следственный комитет республики поступили более 1800 жалоб на пытки. По данным на 31 декабря, ни одного уголовного дела против силовиков возбуждено не было.

Ранее сообщалось о жестком эпизоде пыток в отделении полиции в России.