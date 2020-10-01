Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Опять полиция, опять пытки» — новый эпизод жестокости российских правоохранителей

Кирилл Савушкин
1 октября, 2020 19:42
2 мин
Photo
Flickr

В Бурятии местная жительница рассказала о случае насилия, имевшем место в отделении полиции. Противоправные действия, по её словам, совершил замначальника отдела.

В региональном МВД уже подтвердили факт произошедшего в отделе полиции города Северобайкальск.

По имеющимся данным, оперативники писали показания, обвиняя женщину в краже телефонов. «Тут забегает в кабинет замначальника отдела, надевает ей на голову полиэтиленовый пакет, перекрывая воздух, и бьёт в грудь два раза. Позже она обратилась в больницу, там еще и ушиб предплечья зафиксировали», - приводит издание слова бывшего полицейского, правозащитника Евгения Хасоева.

Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, также дали показания против своего начальника. «Они сами в шоке от его действий, она же уже во всем созналась. Ужасная тенденция - опять женщина, опять задыхается с пакетом на голове, опять полиция, пытки», - заявил Хасоев.

Как передает «Сибирь.Реалии», по данному эпизоду уже заведено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.

темы
полиция
Бурятия
пытки задержанных
2 мин