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В Бурятии местная жительница рассказала о случае насилия, имевшем место в отделении полиции. Противоправные действия, по её словам, совершил замначальника отдела.

В региональном МВД уже подтвердили факт произошедшего в отделе полиции города Северобайкальск.

По имеющимся данным, оперативники писали показания, обвиняя женщину в краже телефонов. «Тут забегает в кабинет замначальника отдела, надевает ей на голову полиэтиленовый пакет, перекрывая воздух, и бьёт в грудь два раза. Позже она обратилась в больницу, там еще и ушиб предплечья зафиксировали», - приводит издание слова бывшего полицейского, правозащитника Евгения Хасоева.

Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, также дали показания против своего начальника. «Они сами в шоке от его действий, она же уже во всем созналась. Ужасная тенденция - опять женщина, опять задыхается с пакетом на голове, опять полиция, пытки», - заявил Хасоев.

Как передает «Сибирь.Реалии», по данному эпизоду уже заведено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.