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Следствие предъявило обвинение Ивану Сафронову

Михаил Орлов
13 июля, 2020 16:19
1 мин
Иван Сафронов
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Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов заявил о том, что органы следствия официально предъявили обвинение его подзащитному.

При этом адвокат заявил, что бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса полностью отрицает свою вину и не раскаивается в содеянном.

По мнению стороны защиты обвинения являются голословными, не подтвержденными никакими доказательствами, при этом из обвинения невозможно понять, кто именно и когда завербовал агента Сафронова. Также из обвинения невозможно понять какие именно защищенные законом сведения Сафронов передал и кому, сообщает издание «Московский комсомолец».

Задержание Ивана Сафронова вызвало широкий общественный резонанс, а также реакцию профессионального сообщества.

Бывшие коллеги экс-журналиста вышли поддержать Сафронова к СИЗО Лефортово, где в настоящее время содержится Иван Сафронов. Спустя некоторое время полиция начала задержания.

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ФСБ
госизмена
Иван Сафронов
ФСб
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