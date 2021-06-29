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Следствие настаивает на заочном аресте экс-главы ФБК
29 июня, 2021 12:18
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В Нагатинский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Известно, что это связано со «злостным неисполнением представителем организации вступившего в законную силу приговора суда», передаёт ТАСС.
Ранее Жданова объявили в федеральный розыск почти сразу же после признания ФБК экстремистской организацией.
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