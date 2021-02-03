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СК засекретил самое важное по инциденту с жестко пнувшим женщину силовиком

Лилия Караева
3 февраля, 2021 13:31
2 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 13:31
2 мин
Митинг в Санкт-Петербурге
Фото «Русская планета»

Следственный комитет засекретил данные о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту применения газового баллончика против полицейского на митинге 23 января. Речь идет о сотруднике, который пнул женщину в живот, после чего она отлетела на несколько метров - силовик объяснял поступок тем, что его «залили газом».

О засекречивании информации сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. В ответе ведомства на запрос «Открытых медиа» говорится, что «данные не могут быть преданы гласности».

Представитель СК ссылается на часть 3 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что следователь должен предупредить участников предварительного расследования о недопустимости разглашения данных.

Издание обратило внимание на то, что эта статья не запрещает следователю подтверждать или опровергать факт расследования.

23 января Маргарита Юдина получила сильный удар ногой после того, как встала на пути силовиков, мешая провести молодого человека в автозак. Женщина попала в реанимацию. На следующий день полицейский извинился перед ней. «За пять минут до этого (меня - прим.) залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», - говорил он. Женщина простила обидчика и пожалела.

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ТЕГИ
уголовное дело
СК
засекречивание
2 мин
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