Следователи начали проверку после розлива дизельного топлива по Москве-реке
Следственный комитет России начал доследственную проверку после затопления судна в Москве-реке, которое привело к розливу дизельного топлива. Сейчас нефтяное пятно тянется вдоль берега.
По словам старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, затонул частный буксир, пришвартованный к пирсу, а из-за утечки топлива на поверхности воды образовалось «радужное пятно».
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
О розливе нефтепродуктов по Москве-реке стало известно несколькими часами ранее. Прибышие на место происшествия правоохранители установили, что накануне вечером владелец судна пришвартовался около пирса, а утром обнаружил, что судно затонуло по самую палубу, сев на дно. В этот момент солярка вытекла из судна и попала в Москва-реку.