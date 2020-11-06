Скотомогильник сибирской язвы - лучшее место для постройки коттеджного поселка

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В Свердловской области решили построить коттеджный поселок недалеко от скотомогильника сибирской язвы.

Уральские застройщики разработали проект поселка, а местная администрация его поддержала. Тот факт, что рядом находится место массового захоронения скота, падшего от опасной инфекции, не помешал чиновникам одобрить строительство, сообщает телеграм-канал «Mash».

Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Заболевание передается от животных человеку. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.

Ранее сообщалось, что канадские учёные подтвердили первый за последние 15 лет случай заражения редким штаммом свиного гриппа - H1N2.