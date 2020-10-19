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Скоро будет создан революционный «керамический» двигатель

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 07:54
1 мин
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фото: Wikipedia

Армия США и американская компания GE Aviation до конца текущего года завершат разработку проекта революционного газотурбинного двигателя будущего. Об этом сообщает портал FlightGlobal.

Революционность заключается в том, что в конструкции газотурбинного двигателя используются композиты с керамической матрицей. Вопреки устойчивому мнению они совсем не хрупкие, обладают впечатляющей жаропрочностью и твердостью.

Также использование керамики в конструкции двигателей позволит значительно удешевить их производство за счет упрощения производственного цикла. При этом стоимость эксплуатации благодаря большему ресурсу керамических композитов по сравнению с традиционными материалами тоже снизится, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа американских ученых провела исследования, в ходе которых совершила фундаментальный прорыв в области регенерации кожи.

темы
США
разработка
двигатель
инженеры
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