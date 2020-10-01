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С мышью получилось: ученые сделали первый шаг к регенерации кожи человека

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 08:37
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фото: Pixabay

Группа американских ученых провела исследования, в ходе которых совершила фундаментальный прорыв в области регенерации кожи.

Исследование было проведено на мышах. Кожа грызунов смогла заживлять раны не оставляя на ней рубцов и на ней снова рос мех. Таким образом, доказано, что регенерация кожи возможна у млекопитающих.

Конечно, чтобы применить это открытие к коже человека необходимо проделать большую и долгую работу. Однако открытие американских генетиков допускает, что когда-нибудь это станет возможно, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили связь между вкусовой чувствительностью и политическими взглядами человека.

темы
США
общество
ученые
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