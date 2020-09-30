Консерваторы оказались более высокочувствительными

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Американские ученые решили выяснить связь между вкусовой чувствительностью и политическими взглядами.

В ходе проведенных экспериментов специалисты пришли к выводу, что политические предпочтения оказались связаны с определенными особенностями организма. Например, консерваторы отличаются большей вкусовой чувствительностью.

В экспериментах участвовали 320 добровольцев. Их попросили оценить горечь вкусовой полоски по 10-балльной шкале. Оказалось, что наиболее высокий балл ставили обладатели консервативных взглядов на политику и отношения в обществе.

Авторы работы подчеркнули, что выявили влияние на политические установки физиологических особенностей сенсорной системы впервые. Однако причину такой взаимосвязи ученые назвать не смогли, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили, как ослабление озонового слоя и глобальное потепление влияет на содержание пигментов в цветах.