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Глобальное потепление меняет окраску цветов

Дмитрий Байков
30 сентября, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Климат планеты претерпевает изменения, а вместе с ним меняется и живой мир. Ослабление озонового слоя и глобальное потепление заставляют цветы адаптироваться к новым условиям.

Американские ученые выяснили, что за последние несколько десятков лет содержание пигментов в цветах изменилось. Специалисты изучили гербарии, которые были сделаны с 1941 года. Лепестки растений снимали в УФ-свете, чтобы проследить количество поглощающих излучение пигментов.

В ходе анализа выяснилось, что за период с 1941 по 2017 год содержание пигментов во всех изученных растениях менялось со средней скоростью два процента в год, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что зоозащитники из США подсчитали, что для создания некоторых вакцин от коронавируса придется убить около полумиллиона акул.

Некоторые виды этих хрящевых рыб, например гигантская или исполинская акула могут полностью исчезнуть.

темы
ученые
цветы
глобальное потепление
1 мин