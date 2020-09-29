Вакцина от коронавируса может поставить акул на грань вымирания

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В печени акулы находится маслянистое вещество, называемое сквален, которое в основном используется в косметике. Однако он также используется в некоторых вакцинах против коронавируса.

Зоозащитники из США подсчитали, что для создания вакцины от коронавируса придется убить около полумиллиона акул. Они выступили с призывом использовать в производстве препаратов против Covid-19 сквален неживотного происхождения.

Отмечается, что сквален, полученный именно из печени акулы, используют из-за его дешевизны. Некоторые виды этих хрящевых рыб, например гигантская или исполинская акула могут полностью исчезнуть, пишет «Naked Science».

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, никто не хочет защитить себя лишний раз масками», масочный режим толком не соблюдается. Поэтому число заболевших коронавирусом в России за сутки может дойти до 9 тысяч, но это то не вторая волна, а продолжение первой.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом специалист сказал, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса Фавипиравир и Арепливир пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.