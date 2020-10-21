Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

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Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем телеграм-канале.

Протоиерею было 69 лет. В мае он заболел коронавирусом и с тех пор проходил реабилитацию. Информации о причинах смерти и дате похорон пока нет, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, жена Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука, скончалась на 94-м году жизни.