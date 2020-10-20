Умерла мама Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева

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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, жена Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука, скончалась на 94-м году жизни. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте компании Федора Бондарчука Art Pictures.

Причина смерти пока неизвестна, дата и место похорон – тоже, пишет «РИА Новости».

Ирина Скобцева родилась в Туле. В кино дебютировала в 1955 году в фильме «Отелло». Роль принесла ей звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Зрителям известна своими ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и многих других.

Скобцева - мать режиссера Федора Бондарчука и актрисы и Алены Бондарчук.