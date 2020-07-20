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Скончался автор «Олимпийского мишки» Виктор Чижиков

Лилия Караева
20 июля, 2020 16:43
1 мин
Олимпийский мишка
Flickr

Ушел из жизни художник-карикатурист Виктор Чижиков, который придумал и нарисовал медвежонка, ставшего символом Олимпийских игр в 1980 году в Москве. Ему было 84 года.

Чижиков скончался в московской больнице. По данным Telegram-канала 112, последние годы он боролся с тяжелым заболеванием.

Художник работал в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка». Он создавал иллюстрации для книг издательств «Малыш», «Детская литература». В 2016 году ему присвоили звание народного художника России.

20 июля стало известно о смерти ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева.

темы
художник
Олимпийский мишка
автор
Виктор Чижиков
1 мин