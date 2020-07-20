Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Общество

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В Москве на 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Бляев. Он долгое время боролся с окнологией.

О смерти Беляева сообщил ведущий Андрей Малахов.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу», — написал Малахов в Twitter.

Беляев рассказал о болезни пару лет назад.

Ранее ученые из нескольких стран, включая Россию, раскрыли много неизвестных черт, присущих почти всем разновидностям рака.