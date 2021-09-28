Сколько стоит «отдохнуть как Путин»? Россиянам предложили отправиться в тайгу
Россиянам предложили отправиться в сибирскую тайгу, где в начале сентября свой отпуск провел президент России Владимир Путин. Стало известно, можно ли побывать в местах, где отдыхал глава государства, и сколько это стоит.
Точное место неизвестно, но по выложенным Кремлем фото пользователи попытались угадать локации. Они предположили, что это Республика Тыва.
Разброс цен на отдых в тайге довольно большой. Поход-сплав по Оке стоит от 23 тыс. рублей за 10 дней. Пеший поход на плато Путорано начинается от 73 тыс. рублей за 12 суток.
Эта стоимость не включает затраты на авиа- и железнодорожные билеты. Час аренды вертолета для заброски в труднодоступные места стоит примерно 90 тыс. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее Кремль опубликовал фото с отдыха Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Они ловили рыбу, сплавлялись на катере и гуляли по горам.
Кремль не показывал кадры с отдыха почти 3 недели. Это связано со смертью человека.