Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

«Склонна к правонарушениям». Супругу Алексея Навального решили поставить на учёт в полиции

Артем Денисов
14 апреля, 2021 02:26
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 02:26
1 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look
Dmitry Golubovich/Russian Look

Правоохранительные органы собираются поставить супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию на профилактический учёт как «склонную к совершению административных правонарушений».

«Было когда-то мнение, что у Путина есть «понятия» и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену», — говорится на странице пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в Twitter. О постановке на учет Наваьной сообщил участковый.

Об этом стало известно в тот же день, когда Юлия сообщила о свидании с мужем в колонии. Супруга общалась с ним «через стекло и телефонную трубку». По словам Навальной, врача к супругу по-прежнему не пускают.

Напомним, администрация исправительной колонии в Покрове пытается «дискредитировать» голодовку оппозиционера Алексея Навального.

В сообщении в соцсетях политика говорится, что ему подкладывают в карманы конфеты, чтобы затем «найти» при обыске.

Ранее по теме:  У Алексея Навального в колонии отнимаются руки и ноги
Ранее по теме:  Алексея Навального соблазняют в колонии конфетами и жареной курицей
Поделиться
ТЕГИ
Оппозиция
Навальный
Колония
Полиция
Навальная
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!