«Склонна к правонарушениям». Супругу Алексея Навального решили поставить на учёт в полиции

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Правоохранительные органы собираются поставить супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию на профилактический учёт как «склонную к совершению административных правонарушений».

«Было когда-то мнение, что у Путина есть «понятия» и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену», — говорится на странице пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в Twitter. О постановке на учет Наваьной сообщил участковый.

Об этом стало известно в тот же день, когда Юлия сообщила о свидании с мужем в колонии. Супруга общалась с ним «через стекло и телефонную трубку». По словам Навальной, врача к супругу по-прежнему не пускают.

Напомним, администрация исправительной колонии в Покрове пытается «дискредитировать» голодовку оппозиционера Алексея Навального.

В сообщении в соцсетях политика говорится, что ему подкладывают в карманы конфеты, чтобы затем «найти» при обыске.