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«Скитавшийся» три дня в лесу министр озвучил свои дальнейшие планы

Антон Мельников
10 мая, 2021 15:53
1 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 15:53
1 мин
Youtube / Телеканал 360
Youtube / Телеканал 360

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который три дня назад потерялся в лесу и нашелся только сегодня, уже завтра, 11 мая, выйдет на работу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что после того, как Мураховский самостоятельно смог выбраться из леса, помощь министру не потребовалась. Также он выразил благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции, передает телеканал «360».

Ранее стало известно об обстоятельствах, при которых потерялся глава омского Минздрава.

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Министр
Омская область
Александр мураховский
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