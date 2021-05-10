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«Скитавшийся» три дня в лесу министр озвучил свои дальнейшие планы
10 мая, 2021 15:53
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Youtube / Телеканал 360
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который три дня назад потерялся в лесу и нашелся только сегодня, уже завтра, 11 мая, выйдет на работу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Отмечается, что после того, как Мураховский самостоятельно смог выбраться из леса, помощь министру не потребовалась. Также он выразил благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции, передает телеканал «360».
Ранее стало известно об обстоятельствах, при которых потерялся глава омского Минздрава.
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