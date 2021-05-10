Заблудившийся в лесу экс-врач Навального сам вышел к людям

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого искали в лесу несколько суток, наконец-то нашелся. Он самостоятельно вышел к людям в районе села Баслы. Его состояние оценено как нормальное, в настоящий момент министр проходит обследование в районной больнице, сообщили РИА Новостям в пресс-службе правительства Омской области.

Александр Мураховский пропал 7 мая, уехав на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Сперва его самостоятельно пытались найти друзья, затем они обратились за помощью к полиции и поисковым отрядам.

К поискам пропавшего министра здравоохранения подключилась также Росгвардия, авиация и местное отделение МЧС. 9 мая в лесу был обнаружен застрявший в болоте квадроцикл, а беспилотники заметили двух медведей неподалеку.

Напомним, что в августе 2020 года Александр Мураховский возглавлял Омскую больницу №1, где спасали оппозиционера Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете на рейсе «Томск-Москва». В ноябре 2020 года Мураховский был назначен министром здравоохранения Омской области.