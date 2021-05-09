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Происшествия

В истории с подозрительным исчезновением откачивавшего Навального врача появились подробности

Лилия Караева
9 мая, 2021 18:10
1 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 18:10
1 мин
Квадроцикл
Pixabay

В лесу нашли квадроцикл пропавшего без вести на охоте бывшего врача омской больницы № 1, министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Личность чиновника известна по тому, что в августе 2020 года он возглавлял больницу, где откачивали оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, с беспилотника заметили двух медведей недалеко от застрявшего в болоте квадроцикла.

Также стало известно, что чиновник по рации связывался с другими охотниками. Он говорил, что квадроцикл застрял в бездорожье, и дальше собирался двигаться пешком, но не знал, в какую сторону.

О пропаже бывшего главного врача стало известно 9 мая. Сообщалось, что два дня назад он отправился на охоту и перестал выходить на связь.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Исчезновение
Омская область
Александр мураховский
Квадроцикл
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