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Связанный с Навальным экс-главвврач омской больницы пропал. Два медика той же больницы умерли

Лилия Караева
9 мая, 2021 16:28
2 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 16:28
2 мин
Александр Мураховский
Bk55.ru

В Омской области пропал без вести министр здравоохранения региона, бывший главный врач больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский. Он возглавлял медучреждение, в которое после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.

Мураховский пропал во время охоты - с 7 мая о нем нет никакой информации. Чиновник выехал с охотобазы в деревне Поспелово на квадроцикле.

О пропаже его знакомые сообщили 8 мая. К поискам подключены Росгвардия, полиция, охотинспекторы, местные жители, пишут «Коммерческие вести».

Мураховский возглавил региональный Минздрав в ноябре 2020 года. Он прославился после того, как в августе в его больницу поступил Навальный.

Оппозиционер после выхода из комы сделал несколько громких заявлений о Мураховском. Навальный заявлял, что тот хотел его смерти и потому не выпускал для лечения в Германию. Политик обвинял врача в том, что он поставил ему диагноз нарушение обмена веществ вместо отравления.

Ранее в омской больнице № 1 скончались заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев и заместитель главврача Сергей Максимишин. Первый умер в результате инсульта, второй - из-за сердечного приступа.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Омская область
Александр мураховский
Министр здравоохранения
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