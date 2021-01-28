Общество

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова за призывы к подросткам принять участие в несогласованной акции в поддержку политика 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело возбуждено по статье «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». В СК подчеркнули, что Волков зазывал несовершеннолетних на несанкционированный митинг через Facebook и YouTube.

Ранее глава штабов Навального анонсировал новые акции протеста в стране.