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СК возбудил уголовное дело против главы штабов Алексея Навального Леонида Волкова

Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 11:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 11:33
1 мин
соцсети
соцсети

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова за призывы к подросткам принять участие в несогласованной акции в поддержку политика 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело возбуждено по статье «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». В СК подчеркнули, что Волков зазывал несовершеннолетних на несанкционированный митинг через Facebook и YouTube.

Ранее глава штабов Навального анонсировал новые акции протеста в стране.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
уголовное дело
ФБК
СК
Леонид Волков
1 мин
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