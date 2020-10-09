СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Махачкале

Фото: yuga.ru

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей после массового отравления детей в Махачкале.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщают, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. В том числе допрашиваются должностные лица, которые контролируют санитарно-гигиеническое состояние столовых детсадов города, в которых случилась вспышка острой кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале поступило 42 ребенка с отравлением.

«Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Республике Дагестан взят на особый контроль», – добавили в ведомстве.