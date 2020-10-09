Число госпитализированных растет: в Махачкале в больницу с отравлением попали 42 ребенка

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Массовое отравление зафиксировано в Махачкале. С признаками острой кишечной инфекции в больницу города попали 42 ребенка. Они находятся в инфекционном стационаре, который пришлось временно развернуть на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера.

Известно, что 36 детей поступили в больницу из детских садов, четверо – из школы, еще двое госпитализированных воспитываются дома. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Они получают медицинскую помощь в полном объеме.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения отметили, что врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи уже отправились в детсады, в которых отравились дети, чтобы провести медосмотр.

«Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение, – цитирует представителя ведомства ТАСС. – Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял под свой личный контроль ситуацию с отравлением детей».

По информации Минздрава Дагестана, прием детей ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где развернуто около 60 коек.

Ранее сообщалось, что в российской школе дети тяжело отравились бесплатными «путинскими» обедами.