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В российской школе дети тяжело отравились бесплатными «путинскими» обедами

Лилия Караева
23 сентября, 2020 15:07
2 мин
Обед
Piqsels.com

В Чите несколько школьников тяжело отравились бесплатными обедами. По словам родителей, детей «вывернуло наизнанку» после питания в школьной столовой.

Двое учащихся 2 и 4 классов почувствовали себя плохо ночью. Детей рвало с 00 часов до 7 утра.

Их мама сообщила, что школьников «вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей». Жалуясь на качество обедов, она отметила, что их подают остывшими.

«Мои дети не свиньи, чтобы их кормить «отходами». Как я должна объяснить своим детям, почему их тошнит от бесплатных «путинских» обедов?» - возмутилась родительница.

Женщина потребовала разобраться в ситуации. Другие родители тоже подтвердили, что детей тошнит после бесплатных обедов.

По факту инцидента краевая прокуратура начала проверку, пишет Lenta.ru.

Напомним, обеспечить детей в школе бесплатными обедами поручил президент России Владимир Путин. Закон действует несколько месяцев.

Ранее в Омской области выделили на горячее питание школьников по 5 рублей в день.

темы
дети
школа
отравление
Чита
обеды
2 мин