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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего на территории воинской части своих сослуживцев. Сейчас его разыскивают.

Трагедия произошла рано утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области. По данным следствия, Макаров хотел заполучить табельное оружие, и чтобы добиться своей цели убил топором офицера, после этого расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух или более лиц», «хищение оружия».

В пресс-службе СКР сообщают, что в настоящее время следователи делают все возможное, чтобы установить местонахождение Макарова. Планируется провести несколько судебных экспертиз, в том числе экспертные исследования, направленные на установление психического состояния подозреваемого.

«Проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива содеянного», – заключили в СК РФ.