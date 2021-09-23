СК начал проверку по факту смерти связанного с пермским стрелком полковника
Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти главы пермского управления СК полковника Сергея Сарапульцева. Ранее стало известно. Что он покончил с собой.
«По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее в этот день Сарапульцев был найден мертвым в своём коттедже. Среди причин самоубийства рассматривается две версии. По одной из них, полковник расстался с жизнью из-за семейных проблем.
Согласно второй версии, кончина главы СК Пермского края связана с делом о стрельбе в университете, которую устроил Тимур Бекмансуров. Накануне руководство СК устроило совещание по поводу нападения на вуз. На нём полковника пообещали уволить.