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Происшествия
Названы версии о причинах самоубийства главы пермского СК а фоне стрельбы в университете
23 сентября, 2021 18:25
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tg "Раньше всех. Ну почти."
В деле о самоубийстве главы СК по Пермскому краю полковника Сергея Сарапульцева рассматриваются две версии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По одной из версий, глава следственного управления расстался с жизнью после совещания с руководством. Оно состоялось накануне смерти Сарапульцева и было посвящено стрельбе, которую устроил Тимур Бекмансуровв пермском университете. Предполагается, что на совещании главу регионального СК пообещали уволить с должности.
По другой версии Сарапульцев покончил с собой из-за проблем в семье, сообщает Mash.
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