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СК Беларуси намекнул Павлу Дурову на двойные стандарты и выкатил требования
16 июня, 2021 09:53
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lukomore. org/Global Look Press
Следственный комитет Беларуси направил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову письма, в которых сотрудники комитета выражают свою обеспокоенность в связи с действующими на территории республики «деструктивными» Telegram-каналами.
«Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде», — цитирует представителей СК Sputnik.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал порадоваться за задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
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