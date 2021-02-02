Новости Общество
Общество
Ситуация с водой в Крыму улучшилась благодаря непогоде
2 февраля, 2021 16:45
1 мин
1 мин
Flickr
В Крыму ситуация с водой улучшилась благодаря погодным условиям – осадки, выпавшие в январе, сейчас спасают положение. Дожди и снегопады заметно увеличили запасы в водохранилищах.
«Водохранилища Крыма накопили к началу февраля на 4,7 миллиона кубометров воды больше, чем на конец 2020 года», – сообщила гидролог регионального гидрометцентра Наталья Охременко.
По ее словам, такого заметка скачка не наблюдалось около полугода, вода лишь убывала. К началу текущего месяца общий запас воды в водохранилищах естественного стока достиг 36 миллионов кубометров, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что украинские власти готовы к компромиссам по Крыму.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку