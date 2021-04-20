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Ситуация с коронавирусом в столице вынудила «действовать» Сергея Собянина

Антон Мельников
20 апреля, 2021 20:22
2 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 20:22
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Столичные власти намерены поддержать инициативу, согласно которой пожилые люди будут получать некоторые «стимулы» за прохождение вакцинации от коронавируса. Так власти Москвы отреагировали на обстановку с коронавирусом, которая начала ухудшаться в последние недели. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что речь идёт о том, чтобы прошедшие вакцинацию москвичи старше 60 лет получали скидки в магазинах, аптеках и других местах торговли. Ранее такую инициативу озвучила Московская торгово-промышленная палата (МТПП).

Сам Собянин предлагает не останавливаться на скидках и дополнить программу стимулирования материальной поддержкой.

«Думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками, - сообщил мэр. - Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса».

По словам Собянина, средства на финансирование такой программы можно собрать в виде пожертвований от представителей «социально ответственного бизнеса». В свою очередь столичная мэрия готова обеспечить инициативе организационную поддержку, передаёт «РБК».

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается уже не первую неделю. Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Москва
Сергей Собянин
Коронавирус
Пожилые люди
Вакцинация
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