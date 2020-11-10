Синоптики сообщили о затяжном похолодании на европейской части России

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Холодная погода на европейской территории России задержится минимум на неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», - сказал он. Однако такие температуры соответствуют климатической норме для данного периода, не смотря на то, что покажутся сильным похолоданием.

Согласно прогнозу, во вторник днем ожидается 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса выше ноля, в четверг похолодает до 1 градуса мороза, в пятницу будет 2 градуса ниже ноля, в субботу - 1+4 градуса, сообщает ТАСС.

Ранее россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой.

В этом году ожидается неоднородная, но более холодная зима, чем в прошлом году. При этом он отметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды.