Синоптики сообщили о затяжном похолодании на европейской части России
Холодная погода на европейской территории России задержится минимум на неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», - сказал он. Однако такие температуры соответствуют климатической норме для данного периода, не смотря на то, что покажутся сильным похолоданием.
Согласно прогнозу, во вторник днем ожидается 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса выше ноля, в четверг похолодает до 1 градуса мороза, в пятницу будет 2 градуса ниже ноля, в субботу - 1+4 градуса, сообщает ТАСС.
Ранее россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой.
В этом году ожидается неоднородная, но более холодная зима, чем в прошлом году. При этом он отметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды.