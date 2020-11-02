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Не без сюрпризов: российские синоптики спрогнозировали погоду на зиму

Артем Денисов
2 ноября, 2020 07:22
2 мин
зима
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в этом году ожидается неоднородная, но более холодная зима, чем в прошлом году. «Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Вильфанд сообщил, что россиян ожидают температуры предстоящей зимой выше нормы, однако будет меньше отклонений, чем в прошлом году, сообщает РИА «Новости».

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что тёплая зима может оказаться опасной для россиян. По его словам, при тёплой зимней погоде коронавирус может начать распространяться быстрее.

Эксперт отметил, что в мороз вирусы, наоборот, распространяются хуже.

темы
погода
Гидрометцентр
зима
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