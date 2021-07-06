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Синоптики предупреждают: в Беларуси будет жарко
6 июля, 2021 05:04
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pixabay.com
В ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода.
Согласно прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +33 градусов. Так, 6 июля осадков не ожидается, однако кратковременные дожди могут на западе страны.
В последующие двое суток в республике будет жарко из-за периферии скандинавского антициклона.
7 июля температура воздуха составит 32 градуса, а на следующий день воздух прогреется до +33. В эти дни осадков не ожидается, сообщает «Sputnik Белорусь».
Ранее стало известно о том, что деятельность синоптиков усовершенствуют в Беларуси.
Президент Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании гидрометеорологической деятельности.
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