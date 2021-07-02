Александр Лукашенко «наладит» погоду в Беларуси своим указом
Деятельность синоптиков усовершенствуют в Беларуси.
Президент Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании гидрометеорологической деятельности в республике. Документ направлен на совершенствование порядка и условий выполнения работ по воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, а также на порядок предоставления прогнозов погоды.
Организации, занимающиеся гидрометеорологической деятельностью, подлежат учету. Также ужесточаются основания для прекращения действия выданных разрешений, сообщает Sputnik Беларусь.
В январе 2020 года глава государства сообщил, что относится к тем, кто прогнозирует погоду, с большим недоверием. После этого в гидрометеослужбе были произведены кадровые изменения.
В июне 2019 года Лукашенко раскритиковал прогнозы погоды и поручил помощников разобраться с Белгидрометом.