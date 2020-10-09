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Синоптики предсказали теплую погоду в ЦФО в ближайшие дни

Артем Денисов
9 октября, 2020 03:06
1 мин
Москва
Фото: pixabay.com

В Центральном федеральном округе в ближайшие дни прогнозируется аномально теплая погода, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Так, днем будет в районе 12-21 градуса, что примерно на пять градусов выше нормы. 9-10 октября температура поднимется до 12-19 градусов.

По словам синоптика, на западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться осадками, а на юге ветер усилится до 16 м/с, пройдут грозы.

9 и 10 октября в Москве ожидается до 15-17 градусов, а 11 и 12 октября температура будет в районе 13-18 градусов, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли за всю историю наблюдений.

Текущий год богат на рекорды, говорят ученые. Так, средние температуры в январе, мае и сентябре соответствовали месячным значениям 2016 года, который является самыми жарким годом в истории планеты.

темы
погода
гидрометцентр
тепло
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