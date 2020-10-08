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Сентябрь 2020 года назван самым теплым в истории наблюдений

Артем Денисов
8 октября, 2020 23:27
1 мин
природа
Фото: pixabay.com

В сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли за всю историю наблюдений.

Текущий год богат на рекорды, говорят ученые. Так, средние температуры в январе, мае и сентябре соответствовали месячным значениям 2016 года, который является самыми жарким годом в истории планеты.

С сентября 2019 года и до сентября 2020 года Земля нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. При этом, при значении 1,5 градуса могут начаться серьезные последствия из-за слишком высокой температуры, пишут «Известия».

Как сообщалось, сентябрь текущего года в России стал самым теплым за 130 лет истории метеонаблюдений.

Температура была аномальной почти во всех регионах. Наиболее заметные аномалии фиксировались на севере Евразии, где было теплее на пять–шесть градусов. На четыре градуса было теплее обычного от Новой Земли до Тикси.

темы
погода
потепление
сентябрь
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