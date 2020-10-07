Глобальное потепление: cентябрь в России побил рекорд по теплу впервые за 130 лет

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Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за 130 лет истории метеонаблюдений, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Температура была аномальной почти во всех регионах. Наиболее заметные аномалии фиксировались на севере Евразии, где было теплее на пять–шесть градусов. На четыре градуса было теплее обычного от Новой Земли до Тикси.

По словам синоптика, все это свидетельствует о тренде на потепление, о котором говорят климатологи. При этом средняя температура сентября в северном полушарии повторила рекорд прошлого года, пишут «Известия».

Как сообщалось, в октябре средняя температура воздуха в регионах России также превысит норму, на 1–2 градуса.

По данным Гидрометцентра, речь идет о большей части азиатской территории. На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, а также на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае температура будет около обычных значений.