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Прогноз синоптиков: температура в России в октябре превысит норму
2 октября, 2020 02:08
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Фото: pixabay.com
В октябре средняя температура воздуха в регионах России превысит норму на 1–2 градуса.
По данным Гидрометцентра, речь идет о большей части азиатской территории. На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, а также на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае температура будет около обычных значений.
В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа ожидается больше осадков, чем обычно. Меньше нормы выпадет осадков в октябре на востоке Башкирии и Оренбургской области.
В Приамурье, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края осадков ожидается больше нормы, сообщает РИА Новости.
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