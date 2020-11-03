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Синоптики предсказали российским регионам «золотую осень» в ноябре

Артем Денисов
3 ноября, 2020 01:06
1 мин
осень
Фото: pixabay.com

В европейской части России и на северо-западе температура воздуха поднимется выше 10°C.

По данным Гидрометцентра, также выше нормы будет температура на азиатской части страны. Единственный регион, где в ближайшее время температура будет около нормы - Якутия. «Погода, которую назвали "золотой осенью" в октябре, продолжается и в ноябре», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он связал это с тем, что европейская часть России находится под влиянием области высокого давления, сообщает РИА «Новости».

Ранее россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой. В этом году ожидается неоднородная, но более холодная зима, чем в прошлом году.

темы
погода
гидрометцентр
осень
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