Синоптики предсказали похолодание в Центральной России

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Теплая погода в Центральной России, которую синоптики назвали аномальной, покинет регион к концу этой недели.

Как сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, температура резко понизится на несколько градусов и будет находиться в климатической норме. Это связано с тем, что в предстоящие выходные циклон уйдет на восток, оставив в тыловой части холодные воздушные массы. Похолодание ожидается к концу недели, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли за всю историю наблюдений.

Текущий год богат на рекорды, говорят ученые. Так, средние температуры в январе, мае и сентябре соответствовали месячным значениям 2016 года, который является самыми жарким годом в истории планеты.