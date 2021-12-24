Сын ветерана оценил приговор для студента-осквернителя мемориала с изображением его отца
Сергей Фролов - сын ветерана Анатолия Фролова, на портрет которого справил нужду блогер Матвей Юферов, оценил приговор. Напомним, Мосгорсуд сегодня вынес вердикт за аморальный поступок.
Сын ветерана считает приговор достаточно справедливым. «Хорошо, что не по максимуму», - размышляет Сергей. Его слова приводит телеканал «360».
Фролов уверен, что блогера освободят досрочно. Кроме того, у него есть право обжаловать приговор и юноша воспользуется этой возможностью.
Сергей Фролов считает вторую часть приговора самой правильной. Речь идет о запрете осужденному публиковать посты в Интернете в течение пяти лет.
Блогера Матвея Юферова отправили за решетку на 4 года исправительной колонии - прокурор требовал для студента РГГУ пять лет лишения свободы. Он признан виновным в осквернении символов воинской славы после того, как справил нужду на стенд с фото ветерана в московском парке и разместил фото в Сети. Юферов удалил запись, но она успела разойтись по Интернету.