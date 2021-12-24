Мосгорсуд приговорил блогера к 4 годам тюрьмы за аморальный поступок с фото ветерана
Помочившегося на фото ветерана блогера Матвея Юферова отправили за решетку на 4 года. Обвинение требовало 5 лет исправительной колонии.
Мосгорсуд постановил, что 19-летний блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему запретили в течение 5 лет занимать должность, связанную с размещением материалов в Интернете.
Блогер признан виновным по статье об осквернении памяти защитников Отечестве, унижении чести и достоинства ветерана, совершеннном публично, с использованием Интернета. О решении суда сообщил телеканал «360».
Напомним, 25 ноября 2021 года юноша помочился на стенд с памятным снимком ветерана Великой Отечественной войны в парке Измайлово. На стенде было фото ветерана Анатолия Фролова. Блогер выложил фото в сеть, а потом удалил. Поступок не остался незамеченным - снимок разлетелся по Сети.