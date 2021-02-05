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Сын Иосифа Кобзона намерен продавать алкоголь с именем отца на этикетке

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 16:11
1 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 16:11
1 мин
Flickr
Flickr

Сын скончавшегося два года назад от рака советского и российского эстрадного певца и депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона Андрей задумал начать продавать алкогольную продукцию под брендом «Вдова Кобзона». Он уже подал заявку на регистрацию товарного знака в соответсвующие инстанции.

Известно, что данный наименование он сможет использовать для широкого перечня напитков, за исключением пива. В настоящее время заявка сына известного артиста уже рассматривается, передает URA.RU.

Ранее сообщалось о состоянии здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую в конце декабря госпитализировали в больницу с коронавирусом.

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Иосиф Кобзон
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