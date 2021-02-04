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Общество
Стало известно о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих
4 февраля, 2021 14:43
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кадр из фильма
Состояние здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих значительно улучшилось. Ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Обследование также показало серьезные улучшения состояния легких. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 86-летней артистки. Однако пока Фрейндлих продолжает оставаться в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова, пишет «РИА Новости».
Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в Санкт-Петербурге. У нее выявлен коронавирус. У актрисы - обширное поражение легких.
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