Стало известно о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих

Общество

Состояние здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих значительно улучшилось. Ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Обследование также показало серьезные улучшения состояния легких. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 86-летней артистки. Однако пока Фрейндлих продолжает оставаться в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова, пишет «РИА Новости».

Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в Санкт-Петербурге. У нее выявлен коронавирус. У актрисы - обширное поражение легких.