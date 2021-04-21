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Сын главы МВД подружился с «криминальным элементом» и собрался возводить с ним бизнес-центр

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 16:41
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 16:41
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сын главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева Александр собрался возводить бизнес-центр «Geolog» класса «А» на юго-западе столицы вместе с «криминальным элементом». Здание должно быть построено к 2023 году.

Известно, что Александр владеет половиной компании «Стрела». Мосгосстройнадзор разрешил ему построить многофункциональный офисный центр на улице Обручева еще в декабре прошлого года. Но, как оказалось, сын главы МВД намерен подключить к делу Артема Коротких, являющегося соучредителем «Стрелы». Интересный факт: он был поставлен в далеком 2007-м на спецучет Центра оперативно-розыскной информации ГУВД в качестве «криминального элемента». Известно также, что Коротких был судим, правда, в базе данных нет информации, за что.

Бизнес-центр будет представлять собой 13-ти этажную высотку площадью более 17 тысяч квадратных метров. На первых двух этажах можно будет перекусить в ресторанах и пройтись по магазинам, а этажами выше будут развернуты офисы с санузлами и террасами, передает Insider. Сколько денег будет потрачено на строительство и ремонт такого помещения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в России коррупционеров стали реже привлекать к ответственности.

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Бизнес
Владимир Колокольцев
Криминал
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