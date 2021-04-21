В России число осужденных коррупционеров упало до показателей 2012 года

Следствие

Российских коррупционеров все реже и реже стали привлекать к ответственности за совершенное преступление. Число осужденных казнокрадов в стране упало до показателей 2012 года – тогда их количество достигало 6014 коррупционеров, а в прошлом году были осуждены лишь 6948 человек по соответствующей статье.

Кроме того, как оказалось, россияне стали наглее просить в качестве взятки крупную сумму денег, чем 8 лет назад. Тогда миллион рублей в конверте приняли лишь 76 человек, а в 2020-м – 944 человека. Также значительно возросло число людей, осужденных за взятку от 150 000 до 1 миллиона рублей – с 203 до 1394.

Стоит отметить, что и с наказанием для коррупционеров дела в стране обстоят не лучшим образом. В прошлом году к реальному лишению свободу российские суды приговорили лишь 15% осужденных, то есть 1035 человек. Но зачастую им не приходится проводить в местах лишения свободы больше 3-х лет, свыше 8 лет заключения в колонии было назначено только 33 осужденным, передает интернет-газета «Открытые медиа» со ссылкой на сведения из судебной статистики.

Ранее стало известно о том, что Мосгорсуд будет рассматривать дело о Фонде борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) в закрытом режиме. Столичная прокуратура запросила гриф «секретно».