Следствие
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Следствие
Русская планета
Следствие

Грифом «секретно» маркировано дело о признании ФБК экстремистской организацией

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 13:09
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 13:09
1 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Московский городской суд будет рассматривать материалы по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями в закрытом режиме. Гриф «секретно» наложен на все материалы дела, рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она подчеркнула, что данное решение было принято не Мосгорсудом, того требовало надзорное ведомство. Дата первой встречи по иску уже назначена – 26 апреля, передает РИА Новости.

О том, что Мосгорсуд принял иск прокуратуры, стало известно накануне. Если суд признает организации экстремистскими, руководителей, рядовых сотрудников и даже волонтеров этих учреждений смогут привлечь к уголовной ответственности. Максимальное наказание – 10 лет заключения в тюрьме.

Поделиться
ТЕГИ
История
Мосгорсуд
Прокуратура
ФБК
Экстремизм
Штаб Навального
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!