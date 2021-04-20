Грифом «секретно» маркировано дело о признании ФБК экстремистской организацией

Следствие

Московский городской суд будет рассматривать материалы по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями в закрытом режиме. Гриф «секретно» наложен на все материалы дела, рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она подчеркнула, что данное решение было принято не Мосгорсудом, того требовало надзорное ведомство. Дата первой встречи по иску уже назначена – 26 апреля, передает РИА Новости.

О том, что Мосгорсуд принял иск прокуратуры, стало известно накануне. Если суд признает организации экстремистскими, руководителей, рядовых сотрудников и даже волонтеров этих учреждений смогут привлечь к уголовной ответственности. Максимальное наказание – 10 лет заключения в тюрьме.